Boogie Company kinkis Soomele juubeliaastaks laulu

Boogie Company avaldas uue laulu "All The Best Girls", mille videos löövad kaasa Rapla tantsutüdrukud. Muusikapala on kingitus Soome 100. sünnipäevaks.

Eesti rockabilly ansambel Boogie Company salvestas ja avaldas rokiversiooni Soome muusikalegendi Ressu Redfordi ansambli Bogart Co. 1980ndate hitist "All The Best Girls". Tegemist on täiesti uue lähenemisega endisele suurele tantsuhitile, mis oli populaarne nii Soomes, Eestis kui ka kogu Euroopas.

"Jäin mingil hetkel mõtlema, et mis on need laulud, mis on mind nooruspõlves kõige rohkem mõjutanud. Bogart Co "All The Best Girls" on selles edetabelis kõrgel kohal. Leidsime meie bändile loo esitamiseks sobiva vormi. Loodan, et soomlased võtavad meie esituse omaks. Olgu see meiepoolne väike kingitus Soome Vabariigile nende 100. sünnipäevaks," ütles Boogie Company laulja ja kontrabassimängija Andrus Kasesalu.

Laulule on salvestatud videoklipp, millele annavad vürtsi Eesti korvpalli meistrivõistlustel hõbedale tulnud Rapla Avis Utilitas meeskonna 12 tantsutüdrukut.

Boogie Company on edendanud Eesti rockabilly ja rock’n’rolli skenet aastast 2004. Bändi eesotsas on laulja Andrus Kasesalu kontrabassil, Oleg Davidovich kitarril ja Marek Lillemägi tõstab pulssi trummide taga. Boogie Company on oma tegevuse jooksul andnud välja kolm täispikka albumit. Lisaks Eesti lavadele on esinetud Itaalias, USAs, Saksamaal, Soomes, Lätis ja Egiptuses. Sel suvel näeb bändi lavalaudadel nii Soomes kui ka Eestis. Suve lõpus ootavad Boogie Companyd esinemised Los Angelesis koos Ivo Linnaga.