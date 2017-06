OTSE: Manchesteri mälestuskontsert - Ariana Grande, Katy Perry, Miley Cyrus

ERR kannab täna õhtul üle Ariana Grande mälestuskontserdi Manchesteris, mis on pühendatud 22. mai terrorirünnaku ohvritele. Kontserdi One Love Manchester otseülekannet saab pildis ja helis jälgida Raadio 2, ETV ja ERR Menu vahendusel.

ERR-i kanalitel kommenteerivad massiivset üritust Raadio 2 saatejuhid Kristo Rajasaare ja Erik Morna. "See on heategevuslik üritus, mida korraldatakse pigem seetõttu, et inimesed ei kardaks nii palju, et hirmu oleks vähem. Nad tulevad tagasi sellesse kohta, kus oleks peaaegu pommi otsa sattunud. Ariana Grande võtab kamba tegelasi kaasa, et oleks vähem hirmu," kommenteeris Morna sündmuse tähtsust.

Heategevuslikul kontserdil astub üles lugematul hulgal mainekaid artiste, viimastena lisandusid esinejate sekka Robbie Williams ja Little Mix, kuid oma osalemist on kinnitanud ka Take That, Niall Horan, Katy Perry, Miley Cyrus ja Justin Bieber.

Saatejuhi sõnul on maailmakuulsate esinejate armee kinnituseks, et kui neil on julgus olemas, on see ka teistel, kes neile alt üles vaatavad. "Põhisõnum on, et sellised jamad külvavad hirmu, aga hirm on kõige õudsem asi. Äge muusika hoiab sind ärkvel, sa kuuled neid sõnumeid," rääkis Morna.

Morna ja Rajasaare kommentaaridega ülekanne algab Raadio 2 ja Menu vahendusel otseülekandena kell 21.00, ETV lülitub kontserdile üle kohe pärast "Aktuaalset kaamerat".