Tartu taevas täitus õhuakrobaatide ja vigurlenduritega

Mati Meos tegi Tartu külje all asuva lennundusmuuseumi uksed lahti täpselt 15 aastat tagasi. Nüüdseks on tema eraalgatusest kasvanud välja suurüritus, mis toob igal aastal kokku sadu lennundusehuvilisi üle kogu Eesti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seda, kuidas õhus hullata, näidati lennupäevadel mitmes võtmes. Langevarjurid ja mototiibvarjurid tugeva tuule tõttu küll lendu minna ei saanud, kuid taevas tegid trikke nii droonid, kopterid, reaktiivlennukid kui ka biplaanid.

"Nad on võimelised tegema kõike, mida inimene välja kannatab. Ja kui siin tihtipeale nad kõrgemat akrobaatikat teevad, siis mõned elemendid on sellised, kus inimesed vaatavad, et kas tõesti on see võimalik, kas inimene kannatab selle välja või õigemini, kas meie pea kannatab selle välja," rääkis Meos.

Peadpööritavatele trikkidele taevas pakkus vaheldust maa peal toimuv. Esmakordselt oli rahva ees esinduslik hulk NATO liitlasvägede lahingutehnikat. Nende seas ka näiteks 62 tonni kaaluv tank.

"On Challenger 2 tank, on LeClerci tank Prantsusmaalt, soomustransportöörid ja nii edasi. Ühel päeval on kõrgem väejuhatus meil võimaldanud sellise ekspositsiooni siin teha," sõnas Meos.

Lennupäevad toimuvad tänavu juba üheteistkümnendat korda.