Tallinna lastehaigla tähistas rahvusvahelist komppöia päeva minimaratoniga

Lapsed jooksid laupäeval Tallinna lastehaiglas minimaratoni, et tähistada rahvusvahelist komppöia päeva. Tegemist on on levinud kaasasündinud ortopeedilise haigusega, mis järjepideva ravi tulemusel lubab juba koolieas tavapärast elu elada.

Tallinna lastehaigla tagahoov oli laupäeval laste päralt, kellest paljud erinesid tavalistest lastest vaid teistsuguste jalanõude poolest. See tähendab, et komppöia ravi on veel pooleli, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Komppöidsusega sünnib keskmiselt üks laps tuhandest. Marju Raudsepa peres kasvab selle diagnoosiga kaks last ja ema ütleb, et kuigi haigusel on kole nimi, läheb arsti ettekirjutusi järgides kõik hästi.

"See nõuab lapsevanemalt palju distsipliini ja väga korralikku koostööd. See ei ole haigus, millesse suhtuda kergekäeliselt, sa saad väga palju oma lapse jaoks ära teha, aga see tähendab tegelemist. Arst teeb ära sellest ravist esimese poole, aga kui lapsevanem arsti ettekirjutatud raviplaani ei järgi, siis tulemus on üsna õnnetu," selgitas Raudsepp.

Eesti esimesel Ponseti maratonil osalenud lapsed näitasid veenvalt, et esimestel eluaastatel tehtud korralik ravi tähendab seda, et õige pea saab juba joosta.

Lastehaigla traumatoloog-ortopeedi Galina Iljinskaja kinnitusel on tema kunagiste patsientide seas nii jooksjaid, jalgpallureid kui iluuisutajaid. Heade ravitulemuste saavutamiseks peavad doktor Iljinskaja sõnul vanemad ilmutama erakordset pühendumist, sest ravi kestab mitu aastat.

"Nad on esimesed meie abilised ja suur töö, mida nad teevad haige lapse juures, kuidas nad suhtuvad sellesse, kuidas nad täidavad kõiki meie korraldusi raviks. Neil peab olema suur-suur kannatus ja suur-suur armastus," sõnas Iljinskaja.

Komppöiaga sündinud kuueaastase poja emal Siiri Merel oli lapse sündides nii palju vastamata küsimusi, et ta otsustas teiste vanemate abistamiseks luua vastava Facebooki-kommuuni.

"Kuus aastat tagasi ma selle grupi lõin ja tänaseks on seal 78 liiget. On selline mõnus, armas koht, kus kõik saavad oma esimestele küsimustele vastused ja päris julgelt küsitakse ka juurde. Ma usun, et igaüks on leidnud endale sealt tugiisiku," lausus ta.

Ponseti maraton on nime saanud komppöia nüüdisaegse ravimeetodi leiutaja Ignacio Ponseti järgi ja tema sünnipäevaastal seda kogu maailmas ka joostakse.