Sõmeru maaelufestivalil vabastati 500 lammast villast

Kevadel maaelu propageerimise eest ühe neljast välja antud "Regionaalmaasikast" pälvinud Sõmeru maaelufestival ongi välja kasvanud lambafestivalist. Kui eelmisel aastal oli villakandjaid festivalil vähevõitu, siis seekord olid nad taas tõstetud aukohale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üle 35aastase lambapügamiskogemusega Peedo Fiks ütles, et kiiremini läheb lammaste pügamine sügiseti.

"Keskeltläbi võib ühe lamba pügamiseks arvestada kolm minutit ja mina ei tee väga kiiresti, teen rahulikult. Aga sügisel, kui on hea vill, saab ka alla kahe minuti hakkama. Kevadel, vastupidi, võib minna ka viis minutit," rääkis Fiks.

Lambakasvataja, laadal lambanahku müünud Pille Raud Rägavere mõisast kasutab nahku tervisehädade leevendamiseks.

"Kui on seljavalud, siis soovitan neid istumise alla. Mul endal on ta voodis ja magan lambanaha peal. Kui on põlvevalud, siis tasub lambanahk ümber panna. Ma ei tea, kui palju seal juures asjasse usku peab olema, kuid mind igatahes aitab," sõnas ta.

Hinnanguliselt käis festivalil üle 3000 külastaja.