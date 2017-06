Galerii: Tallinnas jooksid suurpered

Kadrioru juunijooksul startis 117 suurperede liiget, et toetada Eesti lasterikaste perede liidu laste spordifondi.

"Juunijooksul läheb iga osaleja osavõtutasust 30 protsenti Eesti lasterikaste perede liidu laste spordifondi," sõnas liidu president Aage Õunap. "Loodava fondi tulu hakatakse jagama suurperede lastele erinevate spordilaagrite või treeningute katmiseks. Nii saavad ka suurte perede lapsed olla aktiivsed ning ükski sportlik ettevõtmine ei jää rahapuuduse tõttu tegemata," lisas ta.

Juunijooksul osales 46 suurpere liiget. "Üks Järvamaa suurpere on kogunisti tulemas terve perega – rajale lähevad isa ja ema ning nende kuus last. Pesamuna on küll sündinud augustis 2016, aga stardiprotokollis registreeritud," lisas Aage Õunap.

Lisaks heategevuslikule panusele said kõik juunijooksust osavõtjad medali.