Galerii: Koerad kogunesid Käpakäiguks

Täna kogunesid loomaarmastajad Politseiparki, et Eesti loomakaitse seltsi eestvedamisel lemmikloomadega läbi linna kõndida ning näidata, et loom on samuti ühiskonna liige ja loomulik on temaga ka linnas toredasti aega veeta.

Käpakäigu patroon on kõik neli aastat olnud tantsuseadja Märt Agu, kes marssis neljajalgse sõbraga Käpakäigul ka sel aastal. "Oluline on anda loomale võimalus sotsialiseeruda ja lasta tal ka teiste sarnastega kohtuda. Käin hea meelega oma koertega mänguväljakutel ja võtan neid kaasa kohvikusse. Käpakäik on selles osas suurepärane võimalus loomaga linnas lõbusalt aega veeta," selgitas Märt, kellel on kodus kolm punast Iiri setterit Ferdinard, Ruudi ja Robinjo.

Loomakaitse selts juhib Käpakäiguga tähelepanu erinevatele viisidele, kuidas loomaga linnas meeldivalt aega veeta. "Käpakäigu eesmärk on suunata tähelepanu sellele, et loom on samuti ühiskonna liige, pere liige, ning on väga loomulik ja vajalik teda oma tegemistesse kaasata, seal hulgas korraldada vahel linnas koos toredaid ettevõtmisi. Siin tuleb mängu ka olulisus lubada koera näiteks kaubanduskeskusesse ja kohvikusse. Loom on pere liige ning on loomulik teda kohvikusse ja poodi kaasa võtta," rääkis Käpakäigust Eesti loomakaitse seltsi kommunikatsioonijuht Liisa-Indra Pajuste.

Lemmikloomade rongkäik Käpakäik toimus sel aastal juba neljandat korda.