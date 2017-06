Meisterjaani uus album ootab mõistatajaid

Meisterjaani uus album "Monohõim" on nüüd väljas, kuid albumit ei saa kuulda enne, kui keegi on ära lahendanud kolm üksteiseni juhatavat mõistatust.

Kui esimene inimene on albumini jõudnud, saab see olema kõigile tasuta kuulatav ja allalaetav. Esimese mõistatuse leiab SIIT. Vihjeks nii palju, et telefoniga on seda mõistatust raskem lahendada kui arvutiga, ent mitte võimatu.

Oma kolmandal albumil "Monohõim" kajastab Meisterjaan oma sisemise hõimkonna rituaale, rännakuid ja pidusid. Album on instrumentaalne. "Lood salvestasin oma kodustuudiotes, Tallinnas ja Vilsandil, ajavahemikus 2016 jaanuar kuni 2017 aprill. Heli tekitamiseks kasutasin läbivalt parmupilli ja analoogsüntesaatoreid, aga ka šamaanitrummi, enda lindistatud sampleid, kitarri ja muud," kirjeldas muusik.

Albumi miksimise ja masterdamisega aitas Taavi Tulev, kujunduse tegi Simona Tätte.