Suri O’Neilli kaubamärgi asutaja ja surfar Jack O’Neill

Jack O’Neill suri Californias Santa Cruzis 94-aastasena vanadusse. "Perekonnast ümbritsetuna oli Jack nii hingestatud ja julgustav nagu alati. Ta hindas hästi elatud elu, oma lootusi, sõpru ja ookeanit, mida ta armastas. Kõike seda oma ookeaniäärses kodus, kus ta elas üle 50 aasta, kui lained armastatud Pleasure Pointi rannal tema tekile loksusid," seisis O’Neilli Facebooki lehel.

Aastal 1952 aastal tutvutas Jack O’Neill maailmale esimest neopreenkangast surfikostüümi ehk kalipsot. O'Neill on tunnistanud, et sel ajal ei uskunud sõbrad tema leiutisse. "Kõik minu sõbrad ütlesid, et ma pean selle kõigepealt oma viiele sõbrale maha müüma ja alles siis pääsen ärimaailma," on O'Neill öelnud, vahendas The Guardian.

Mees avas San Franciscos ühe esimese surfipoe maailmas, kuid kolis perega 1959. aastal Santa Cruzi linna, kus ta avas oma teise poe. 1970. aastal tabas meest surfamisel õnnetus ja ta kaotas silma, sellest hoolimata jätkas mees edukat äri surfimaailmas ning 1980. aastaks oli O'Neill maailma juhtiv kalipsode tootja.

Jack O’Neill suri vaid nädal pärast seda, kui California surfimaastik kaotas teise legendi, John Seversoni, kes lahkus 83-aastasena. Severson oli nimekas surfar, kes asutas ajakirja Surfer.