Suvine "Eesti mäng" ootab publikut

"Eesti mängu" salvestused toimuvad neljapäeval, 8. juunil ja reedel, 9. juunil. Salvestuspäevad on jagatud kaheks, mõlemas osas valmib kaks saadet sama publikuga.

"Eesti mäng" on lustlik mälumängusari, mis on lihtne ja arusaadav kõigile. Turniiri põhimõttel üles ehitatud saates osaleb kolm mängijat, kellest parim pääseb edasi. Iga nädala parimad kohtuvad finaalis. Jagatakse ka auhindu, kuid põhirõhk on põnevatel küsimustel, mis ei eelda entsüklopeedilisi teadmisi, vaid pigem erksat meelt. Tuju aitab õigel lainel hoida saatejuht Gaute Kivistik.

Publikuks oodatakse kõiki alates kümnendast eluaastast. Publikuks saab registreeruda SIIN.