ETV2 teemaõhtu portreteerib elu pärast NSV Liidu lagunemist

"See projekt on fenomenina huvitav, sest see vaatab elu läbi ühise ajalookogemuse ning annab värvika ülevaate sellest, kuidas niivõrd erinevad kultuurid olid pandud ühte rahvaste sõpruse patta," rääkis ETV2 peatoimetaja Marje Jurtšenko.

Teemaõhtu esimeses filmis "Ujumine" kirjeldab autor Salomé Jaši elu Vene-Gruusia sõja põgenike trööstitus uusasumis, kus ainsaks värvilaiguks on täispuhutavas basseinis sulistav laps.

Veerand tundi hiljem algava George Agadjaneani filmi "Saša ja tema müürid" kangelane on nooruk, kelle ainus soov on pääseda Norrasse oma naise ja lapse juurde.

Eesti režissööri Liina Paaks­puu filmis "Killer" mõtiskleb oma elu üle Rauno, kes elab üksinda ühiskonna melust kaugel lillas majas kauni looduse rüpes ja töötab tapamajas.

Vene režissööri Svetlana Strelnikova "Monst­rat­sioon" kõneleb noorte uuest protestivormist, kus vahendiks on valitud süüdimatu absurd. Leedu film "Asjatundja" portreteerib helikujunduse tudengit, kes on sünnist saadik pime, kuid ei soovi elada abitut suletud elu.

Tadžikistani režissöör Skandar Usmonov jutustab loo ühest väikelinnas elavast 22-aastasest noormehest, kes korraldab pulmapidusid ja naudib oma tööd õhtujuhina. Kuid nüüd on temalgi jõudnud kätte aeg luua pere.

Alakbar Alijevi filmi "Mais" peategelane Melik on noormees, kel vanust 20 aasta ringis. Ta müüb rannal peesitavatele uusrikastele maisitõlvikuid. Meliki isa heietab Nõukogude Liidust, kus kõigile jätkus tööd ja inimestel oli rohkem raha. Melik aga peab varsti sõjaväkke minema. Ta loodab, et pärast seda avaneb temalgi võimalus päris oma pere luua ja ta leiab kunagi ka parema töö.

Andrei Afrin näitab filmis "Kunst on sõda", milline on baleriini elu Usbekistanis ja uurib, kas sellel on üldse mingit tähendust ühiskonnas, kus raha on rahvusliku kultuuri sisuliselt välja tõrjunud. Seda teemaderingi uurib filmi autor koos noore baleriiniga, keda juhendab tema ema, endine priimabaleriin.

Türkmenistani režissöör Edwin Tromellen on üles otsinud Farid Tuhbatullini ja tema poja Ruslani, kes on türkmeenid, kuid elavad eksiilis Viinis. Austrias loovad nad internetti postitamiseks lühijoonisfilme, milles pilkavad oma kodumaa riigijuhtide naeruväärset suurushullustust ja diktatuuriihalust.

Valgevene režissöör Andrei Kutsila vaatleb filmis "Võitlus" sporti kui propagandistlikku tööriista, mida võim Nõukogude Liidus varmalt ära kasutas. Valgevene jätkab seda traditsiooni ja pumpab raha spordirajatistesse. Filmi peategelane Valeri on edukas judoka. See on spordiala, mis õpetab iseennast füüsiliselt ja moraalselt ületama.

Jerlan Nurmuhhambetovi "Tütrele" toob ekraanile laiuvad Kasahhi preeriad, suvised karjamaad. Nii saab alguse visuaalne poeem, mille režissöör Nurmuhhambetov on pühendanud oma tütrele.

Ukrainlase Roman Bon­dart­šuki film jutustab vanast professorist Semjon Rõbkinist, kes on pika karjääri jooksul harinud tervet plejaadi andekaid muusikuid. Aga varem või hiljem lahkuvad kõik noored orkestrist, et minna mängima mõnda kuulsasse bändi.

Kesk-Aasias asuva endise Nõu­kogude vabariigi Kõrgõz­sta­ni pealinna Biškeki keskväljakul võib kohata sõjaväelist valvet, sagivaid kaupmehi, sisseoste tegevaid peresid. Aeg-ajalt toimub samas mõni revolutsioon. 2010. aastal hukkus siin meeleavalduste käigus hulk inimesi. Sellest jutustab Kõr­gõz­stani noore režissööri töö "Väljak".

Lätlase Dzintars Dreibergsi filmi "Mikroob" peategelane õpib koolis. Ta on alles 15-aastane. Poiss on nähtavalt intelligentne, kuid jääb silma pigem halva käitumisega. Ta on rulakutt, kes harjutab väsimatult ja vigastusi trotsides samu trikke, kuid näeb vaeva, et adekvaatse eluga toime tulla.

“Armeenias elab kolm miljonit inimest, ometi mahub siia neli miljonit kuningat” - sellise loosungiga meelitavad kliente ligi kaks venda, kes maalivad kaaskodanikke kuningatena, krooni ja karusnahkadega. Möödakäijad peavad nende vitriini ees kinni, tunnevad ehk endki mõnel portreel ära ja viivad kuningliku maali koju. See on unistus Armeeniast, kus elavad üksnes kuningad, kes annavad välja seadusi, mida nad täidavad; kes teenivad iseennast ja kellel pole teenreid. Selline on Arman Jeritsjani filmilugu "Kuningad müügiks".

ETV2 teemaõhtule paneb punkti Jaak Kilmi ja Kiur Aarma mänguline dokumentaalfilm "Disko ja tuumasõda", mis räägib loo lapsepõlvest Nõukogude Eestis, külmast sõjast ning kuumadest ihadest.

Teemaõhtu "Aken vabadusse" on ETV2 eetris 4. juunil algusega kell 19.30.