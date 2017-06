Ariana Grande külastas haiglas Manchesteri terrorirünnakus kannatanuid

Lauljatar Ariana Grande on Manchesteris, kus ta külastas 22. mai terrorirünnakus kannatanuid. Homme esineb Grande suurejoonelise kontserdiga, et mälestada traagilise sündmuse ohvreid.

Vähem kui kaks nädalat tagasi astus Manchester Arena staadionil üles teismeliste seas ülimenukas USA lauljatar Ariana Grande. Vahetult pärast Grande lavalt lahkumist toimus staadioni fuajees pommiplahvatus, mille tagajärjel hukkus 22 inimest ja vigastada sai üle saja. Grande on Manchesteris tagasi ning külastas pommitamises kannatanuid, vahendas The Guardian.

I got to meet my queen today❤❤love you @ArianaGrande????????xxxxxx pic.twitter.com/xTymQaRoN2 — jaden farrell mann (@dustyblu10) June 2, 2017

Popstaari kohati eile Royal Manchesteri lastehaiglas, kus ta oma väikeste fännide ja nende vanematega kohtus. Külaskäik oli nii emotsionaalne, et tõi pisara nii mõnegi isa silmadesse.

"See tähendab meile rohkem kui kõik need ülejäänud asjad, mida inimesed on meie jaoks sel nädalal teinud. Kui sinu tütar küsib pärast oma teist operatsiooni: "Kas Arianaga on kõik korras?". Ma olen nii õnnelik ning pole Jadenit kunagi nii rõõmsana näinud. Ma isegi nutsin veidi omaette," kirjutas sotsiaalmeediasse Peter Mann, isa, kelle tütar sai 22. mai kontserdi järel pommiplahvatuses kannatada.

Lauljatar külastas haiglas kümneid patsiente ning emotsionaalsed kohtumised jäädvustati ka fotodele.

Sel pühapäeval annab Grande Manchesteris taas kontserdi, et mälestada kõiki terrorirünnaku ohvreid kavaga One Love Manchester.

22. mail toimunud suitsiiditerrorist Salman Abedi poolt korraldatud rünnaku eest võttis vastutuse äärmusrühmitus ISIS. Rünnakus sai vigastada üle saja inimese, hukka 22 inimest, nende hulgas seitse alla 18-aastast last.