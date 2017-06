Lastemood lööb Pärnus laineid

Pärnu muuseumis avatakse näitus "Lastemood lööb laineid", mille üks osa on lastemoe ja -disaini ülevaatenäitus, kus on väljas rohkem kui 20 disaineri looming ning teine osa lastemoe stilisti Kirsi Altjõe suur lastemoefotode näitus pealkirjaga "Pärnu, lapsed ja mood".

Näitusele on kokku kogutud kõige silmapaistvam originaallooming alates Dadamora graafiliste piltidega lastepusadest, Mimi Disaini assümmeetrilistest rõivastest ja lõpetades Lilli Jahilo ning Tiina Talumehe uhkete komplektidega. Väljas on ka Eesti tootedisaini parimad palad.

Hetkel tegutseb Eestis enam kui 40 erinevat lastemoe disainerit, kes loovad omapäraseid rõivaid, mänguasju, mööbliesemeid ja aksessuaare lastele ning noortele. Näitus toob Eesti tipptegijad ja nende edulood avalikkuse ette ning kutsub üles lapsi katsetama ja looma ise kas, rõivamoodi või mõnda muud tarbekunsti vormi.

Kirsi Altjõe on tuntud ja tunnustatud Eesti lastemoe stilist ja moeblogija, kes on antud valdkonnaga tegelenud rohkem kui 15 aastat. Kirsi Altjõe on teinud koostööd brändide ja ajakirjadega üle maailma - Islandist kuni Hong Kongini välja, ning aidanud mitmetel Eesti brändidel maailma turule siseneda. Kirsi asutatud Sand In Your Shorts blogi on valitud maailma kümne mõjukaima lastemoeblogi sekka ning tänaseks on blogil rohkem kui 20 000 jälgijat üle maailma.

Kirsi Altjõe sõnul on Eestil mida näidata, millest rääkida ja mille üle uhkust tunda. On brände, kes rahvusvaheliselt tuntust koguvad, on suure potentsiaaliga väikeseid uusi tegijaid. Näitus tõestab, et Eesti pole liiga väike, et suurelt unistada ja globaalselt tegutseda.

Näitus avatakse 16. juunil.