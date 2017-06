Märt Agu: olin üllatunud, kui sõbralikult suhtutakse Euroopas koertesse

Armastatud tantsuseadja Märt Agu kohtas Euroopa ringreisil kohvikutes ja hotellides nii suurt lemmikloomasõbralikkust, et Pariisi hotellis said tema koerad tasuta suisa oma toad.

Märt võttis eelmisel aastal 8000-kilomeetrisele Euroopa ringreisile kaasa ka kõige karvasemad pereliikmed Ferdinandi, Ruudi ja Robinjo. "Sõitsime läbi Baltimaade ja Poola Amsterdami, sealt edasi Pariisi, siis Milanosse ning Viini kaudu kodupoole tagasi. Ööbisime hotellides ja olin tõeliselt üllatunud, kui sõbralikult suhtutakse Euroopas koertesse. Kui nähti, et saabusime koertega, imestati, kuidas me nii mitmekesi pisikesse tuppa ära mahume ja anti kohe tasuta suurem elamine. Nii et lõpuks oli igal loomal suisa oma tuba," meenutas Märt Euroopa hotellide külalislahkust.

Sel laupäeval juhib Märt Agu kell 12.00 Politseipargis algavat Eesti loomakaitse seltsi korraldatavat lemmikloomade rongkäiku Käpakäik, mis seekord suunab tähelepanu mõttele, et ka loom on ühiskonna liige ja peaks olema loomulik teda vahel kohvikusse kaasa võtta. "Kohvikutesse tahaks iga ilmaga koeraga pääseda. Olen käinud oma koertega nii Eestis kui ka välismaal kohvikutes ja keegi mind kuskilt minema pole ajanud," jutustas Agu. "Restoranis on koerad sooja ilmaga laua all. Ma neile peost süüa ei anna. Ses osas olen resoluutne – on minu söömaaeg ja koerte söömaaeg," lisas ta.

Märt on veendunud, et looma tuleb oma tegemistesse kaasata ja lasta tal ka teiste omasugustega kohtuda. "Minu kogemus näitab, et kui sa ise käitud oma loomaga hästi, siis sinusse suhtutakse hästi ja käitutakse ka sinuga kaasas olevate loomadega hästi. Tuleb teavitada, mitte üllatada, anda leebelt teada, et oled loomadega. Ka restoranides pakutakse hea meelega loomadele süüa-juua ning hotellides magamisaset," tõdes Märt.

Märt Agu juhib laupäeval, 3. juunil lemmikloomade rongkäiku Käpakäik, mis algab kell 12.00 Politseipargist ja kulmineerub kell 13.00 Hirvepargis.