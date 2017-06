Leemet Onnol valmis uus singel "Oma elu looja"

Leemet Onnol on valminud pärast Eesti Laulu konkursil osalemist uus eestikeelne singel, mille autoriks on tema ise.

Tegemist on looga, mille Leemet aastaid tagasi sahtlisse kirjutas, sest aeg polnud veel päris küps selle avalikustamiseks. Nüüd on see aeg käes ning lugu pealkirjaga "Oma elu looja" kõikidele kuulamiseks avalik.

Lugu esitab bänd koosseisus:

Leemet Onno - vokaal

Joosep Talumaa - el.kitarr / akust.kitarr/ taustvokaalid

Helena Anni - el.kitarr

Oliver Povel-Puusepp - basskitarr / taustvokaalid

Erki Andres-Nuut - klahvpill

Marko Kask - saksofon / taustvokaalid

Karl Kristjan Kuimet - trummid / perkussioon / taustvokaalid