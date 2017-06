ERR-i kanalid kannavad üle Ariana Grande mälestuskontserdi Manchesteris

Vähem kui kaks nädalat tagasi astus populaarse kontserdipaiga Manchester Arena staadionil üles teismeliste seas ülipopulaarne USA lauljatar Ariana Grande. Vahetult pärast Grande lavalt lahkumist toimus staadioni fuajees pommiplahvatus, mille tagajärjel hukkus 22 inimest, nende seas mitu last. Sel pühapäeval naaseb Grande Manchesteri, et mälestada kõiki terrorirünnaku ohvreid kontserdil One Love Manchester.

Heategevuslikul kontserdil astub üles lugematul hulgal mainekaid artiste, viimastena lisandusid esinejate sekka Robbie Williams ja Little Mix, kuid oma osalemist on kinnitanud ka Take That, Niall Horan, Katy Perry, Miley Cyrus ja Justin Bieber.

"See oli kõigile raske. Ma tean, sest see oli mulle raske, sest me kõik armastame muusikat. Me kuulame sama muusikat ja sellele mõeldes tuleb pähe, et see oli minu sõber, minu vend, minu õde, minu sugulane, see oli inimene, kes armastab muusikat. See on kohutav," reageeris pühapäeval üles astuv Katy Perry terrorirünnakule.

Ariana Grande tunnistas pärast terrorirünnakut, et on murtud ning lükkas oma tuuri mitu nädalat edasi. "Minu süda, palved ja kaastunne on kõikide ohvrite ja nende lähedastega. Ei ole midagi või kedagi, kes saaks ära võtta valu või teha kõike paremaks. Ma ulatan oma käe ja avan südame kõigile, kes vajavad mingilgi moel abi," avaldas Grande pärast terrorirünnakut. Mälestuskontserdi kuulutas Grande sotsiaalmeedias välja teisipäeval, 30. mail.

One Love Manchesteri piletid läksid müüki eile, 1. juunil ning osteti ära vaid 20 minutiga. Piletimüüja Ticketmasteri esindaja sõnul on kohad broneeritud kõigile neile, kes käisid 22. mai traagilise lõpuga kontserdil. "Me tahame olla kindlad, et kõik fännid, kes kontserdil kohal olid, saaksid tasuta pileti," lausus ta BBC-le.

Kontsert on Suurbritannias nii tähtis, et telekanalid on nihutanud samal ajal eetrisse jõudvate saadete toimumisaegu. ITV tõstis talendisaate "Britain's Got Talent" finaalsaate päeva varasemaks, et miski mälestuskontserdilt tähelepanu ei tõmbaks. Suurbritannias kajastab sündmust BBC One.

Ülekanne ERR-i kanalites

ERR-i kanalitel kommenteerivad massiivset üritust Raadio 2 saatejuhid Kristo Rajasaare ja Erik Morna. "See on heategevuslik üritus, mida korraldatakse pigem seetõttu, et inimesed ei kardaks nii palju, et hirmu oleks vähem. Nad tulevad tagasi sellesse kohta, kus oleks peaaegu pommi otsa sattunud. Ariana Grande võtab kamba tegelasi kaasa, et oleks vähem hirmu," kommenteeris Morna sündmuse tähtsust.

Saatejuhi sõnul on maailmakuulsate esinejate armee kinnituseks, et kui neil on julgus olemas, on see ka teistel, kes neile alt üles vaatavad. "Põhisõnum on, et sellised jamad külvavad hirmu, aga hirm on kõige õudsem asi. Äge muusika hoiab sind ärkvel, sa kuuled neid sõnumeid," rääkis Morna.

Morna ja Rajasaare kommentaaridega ülekanne algab Raadio 2 ja Menu vahendusel otseülekandena kell 21.00, ETV lülitub kontserdile üle kohe pärast "Aktuaalset kaamerat".

Turvaküsimus

Kontserdikorraldaja Melvin Benn on kinnitanud, et Old Traffordi staadionil toimuva ürituse turvalisus on mitmekordselt suurem kui 22. mail toimunud Grande kontserdil. "Politsei valvab seda üritust maksimaalsete jõududega, sest nad tahavad, et inimesed tunneksid end turvaliselt, kes Manchesteris toimuvat sündmust külastavad," rääkis Benn Telegraphi veergudel.

Turvakonsultant Chris Robinette on rõhutanud, et kontserdipaigad peavad laiendama turvakontrolli piire. "See ei ole enam ainult kontserdimaja puudutav küsmus, ürituste korraldajad peavad aru saama, et oht ei ähvarda ainult kontserdikoha väravas ja lava ees. See puudutab ka parkimisplatsi ja fuajeesid," lausus Robinette Rolling Stone'ile, rõhutades, et terroristid on selgelt väljendanud, et nad ei ole veel lõpetanud.

22. mail toimunud suitsiiditerrorist Salman Abedi poolt korraldatud rünnaku eest võttis vastutuse äärmusrühmitus ISIS. Rünnakus sai vigastada üle saja inimese, hukka 22 inimest, nende hulgas seitse alla 18-aastast last.