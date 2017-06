ETV+ teeb kahepäevase otseülekannete telemaratoni Narvast

3. ja 4. juunil on ETV+ eetris ainulaadne telemaraton, mille eesmärk on tutvustada kogu Eestile silmapaistvaid narvakaid ning traditsiooniliselt iga aasta juuni alguses linna päevade raames Narvas toimuvate ürituste eestvedajaid.

Televaatajad näevad ETV+ otse-eetris reportaaže, intervjuusid ja otselülitusi ürituste toimumispaikadest, sealhulgas seebikarbirallilt, Eesti rammumeeste jõukatsumiselt, pruutide jooksult ning teatri Giraffe Royal tänavaetenduselt.

"Narval ja Ida-Virumaal on teenimatult negatiivne maine, mis ei vasta juba ammu tegelikkusele. Narvas elab hulgaliselt tegusaid inimesi, kes armastavad oma linna ning tõestavad iga päev, et see on suurepärane koht, kus elada ja töötada. Narva telemaratoni ülesandeks on näidata ilma vahendajateta, millist unikaalset potentsiaali see linn endas peidab ja millised ärksad inimesed seal elavad,ˮ kommenteeris telemaratoni eesmärke telekanali peatoimetaja Darja Saar.

Esimesel telemaratoni päeval toimuvad otselülitused grupi Nol kontserdilt Narva linnuses, kus esineb legendaarne Fjodor Tšistjakovi ansambel. Narva linnuses seab ennast sisse ka ETV+ stuudio, kust telemaratoni ülekanne toimuma hakkabki.

Teisel telemaratoni päeval kolib ETV+ improviseeritud stuudio Raekoja platsile Narva kolledži juurde. Telemaratoni raames saavad kõik soovijad kogu Eestist näidata oma andeid ja oskusi talendikonkursil "Mina oskan!". Osalemiseks tuleb ennast registreerida veebilehel etvpluss.err.ee. Alates 5. juunist saavad kõik soovijad veebilehel hääletada oma lemmikosaleja poolt.

Telemaratoni juhivad Julia Kalenda ja Jüri Nikolajev. Julia Kalenda osaleb ka Seebikarbirallil ETV+ enda valmistatud sõidumasinal.

Narva telemaratoni kava: