BBC ajakirjanik külastas Tartus "Ajujahi" võitjat

BBC ajakirjanik Nick Kwek käis Tartus, et tutvuda "Ajujahi" võidutööga SprayPrinter. Eestlaste leiutatud grafitimasin jõudis Suurbritannias eetrisse tehnikasaates "Click".

"Nagu kõlab kuulus ütlus: "Kui SprayPrinter ei tule BBC juurde, tuleb BBC SprayPrinteri juurde." Nick Kwek BBC saatest "Click" külastas meie loominguliselt sassis kontorit Tartus," teatas ettevõte sotsiaalmeedias.

Kwek sai ülesande tõestada, et ka kunstiandeta inimene võib ilusaid pilte seinale joonistada. "Kui sa sellele pihta saad, on väga lihtne seda kasutada. Sa pead minema vasakult paremale või paremalt vasakule väga rahulikult ja sirge joonega," kirjeldas Kwek eestlaste leiutist. Uudisloo lõpuks oli Kwek suutnud seinale joonistada BBC tehnikasaate logo.

SprayPrinter on juhtmevaba printer, mis trükib pildid või kujundused nutitelefonist mistahes seinale. Möödunud aasta mais võitsid seadeldise autorid äriideede konkursi "Ajujaht". Nüüd on SprayPrinteri loojad jõudnud juba BBC ekraanile. "Mu tütar tahtis oma seinale ükssarvikut, aga ma ei osanud seda joonistada. See innustas mind looma seda tehnoloogiat," rääkis SprayPrinteri idee autor Mihkel Joala saates "Click".

"Click" on BBC tehnikasaade, mille esimene osa tuli välja 2000. aastal. Saade on eetris nii televisioonis kui ka raadios ning eestlaste leiutisest valminud uudislugu jõudis mitmetesse internetikeskkondadesse.