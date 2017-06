Piltuudis: põder ootas Saaremaal bussi

"Näinud, et buss ei kavatsegi peatusesse sõita, sest et bussijuht vaid pildistab, otsustas ta seekord oma teed jalgsi jätkata," ütles bussijuht Madis Viilu Saarte Häälele. "Selline meeldiv kohtumine kestis meil vaid veidi üle minuti. Nii lühikesed need harvad ilusad hetked meie elus ongi."

Viilu sõnul võib enamasti loomi näha varahommikul. "Seetõttu soovitan ma kõigile, kes vähegi viitsivad hommikul varem ärgata, tulla niisama, koos fotoaparaadiga, just esimeste reisidega loodust nautima, väga suure tõenäosusega võite siis ka metsloomi näha."