Lauri Pihlap avaldas suvesingli

Lauri Pihlap ütles, et "Meie öö (Meie laul)" on tõeline suvelugu.

"Jahtuv rannaliiv, lõkked, kuum õhk, riivatud mõtted, kaasakiskuv rütm... Kõik on olemas," sõnas muusik ning lisas, et laulu algidee sündis juba aastaid tagasi, kuid valmis vormistati pala alles nüüd.

"Vahel on nii, et asi jääb ootama oma aega. 2017 aasta suvi on kohe käes ning aeg on lõpuks õige."