Viljandi lossimäegede nõlvu pügab 27 lammast

Reedel algavate Hansapäevade eel toodi Viljandi lossimägedele 27 Eesti valgepealist lammast, kelle ülesanne on lossimägede nõlvu pügada ja turistidele silmailu pakkuda.

Ajaloolane Jaak Pihlak on linnavõime ärgitanud elavaid muruniidukeid lossimägedele viima juba kolm aastat, kuid teoks sai see alles tänavu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eelmisel aastal oli mul au rääkida Holstres elava lambakasvataja Imre Michalskyga, kes võttis vedu sellest mõttest, et Viljandi lossivaremetes võiksid olla lambad. Viljandi linn muidugi hoiab silma peal, lasi ehitada piirdeaia, pani välja infotahvlid ja kõik muu siia juurde," selgitas Pihlak.

Viljandi muuseumi kogus on fotosid 20. sajandi alguskümnendist, kus Kirsimäel karjatati lambaid. Loomi on seal nähtud hiljemgi.

"Näiteks Viljandi lossimägedel on olnud Eesti Vabariigi ajal, enne Teist maailmasõda, 1930. aastate teisel poolel väike miniloomaaed, kus oli isegi näiteks põder Juku ja kitsed ja nii edasi. Nii et meil on siin alati olnud loomi," rääkis Pihlak.

Kuigi linnalambad on väga armsad, neid toita ja häirida ei tohi.