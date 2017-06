Gerli Padar saadeti saate salvestusel purilennukisse

Padar rääkis, et pärast järjekordset eksimist jõudis ta hilinemisega võttepaika ja oli kõigeks valmis. Suureks üllatuseks saatis võttemeeskond ta aga hilinemise järel purilennukiga sõitma. "See oli erakordne kogemus. See oli väga-väga kihvt ja sellistel hetkedel mõtled, et jube lahe, et ma saan seda asja teha," kiitis Padar saatejuhitööd "Terevisiooni" eetris.

"Lauluga maale" on ka sel suvel tagasi ja juba 18. korda saadab ETV teele lõbusa lauluvankri. Gerli Padari kõrval on saatejuhiks Jüri Aarma.

Padar meenutas, et eelmise aasta hooaeg oli üks tormilisemaid. "Eelmine aasta oli üldse kõikidest hooaegadest kõige meeleolukam. Saatekülalistel huumorit jätkus. Eelmine aasta oli ka ilma poolest väga ekstreemne. Kui kõik eelnevad aastad, ma ei tea, kust produtsent Valdur Sepp on saanud selle nupu, ilm on olnud väga ilus, aga eelmisel aastal, võta näpust, ühel salvestusel sadas lausa rahet," meenutas Padar.

Sel aastal alustab "Lauluga maale" avaliku sündmussalvestusega 3. juunil kell 14.00 Tallinnas.