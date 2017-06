ERR-i raadioeetris kõlavad ausad ja südamlikud lasteklipid "Mina ka!"

Laste ja noorte kultuuriaasta on hoo sisse saanud ning sel puhul saab alates tänasest ERR-i raadioeetris kuulda Raadioteatris valminud meeleolukaid raadioreklaame, kus lapsed räägivad Eestist ja eestlastest. Klipid on valminud kultuuriaasta küsitluse "Mina ka!" tulemuste põhjal.

Küsitluse vastuste järgi seostavad lapsed Eestit kõige enam perekonna, kodu ja Eesti lipuga, samuti eesti keele, looduse, sõprade ja kooliga. Lapsed peavad eriliseks Eestimaa ilu ja metsarohkust, samuti seda, et meil on neli aastaaega ning pole looduskatastroofe. Eestlased on laste arvates toredad, sõbralikud, naljakad ja erinevad. Eriliste inimestena tõid lapsed välja Arvo Pärdi ja Kelly Sildaru.

Laste ja noorte kultuuriaasta projektijuht Marju Kask rõõmustab, et 7-12aastastele lastele mõeldud küsitlus kasvas esialgu plaanitust oluliselt suuremaks. "Meilegi üllatuseks osales küsitluses koguni üle 4000 lapse Eestist ja mujaltki. Kõige kaugem punkt, kust meile vastused saadeti, on Tonga saar. Nii et küllap on siis sealgi toimetamas üks Eestiga seotud laps," ütles Marju Kask. Tema sõnul mõjuvad raadioeetris kõlavad laste mõtted ja hääled värskelt ning sobivad hästi ilmestama laste ja noorte kultuuriaastat, mis väärtustab last nii looja kui ka publikuna.

Lasteküsitluse "Mina ka!" ankeedid töötasid läbi ja süstematiseerisid Eesti lastekirjanduse keskuse ja Eesti instituudi töötajad. Laste südamlikud mõtted ja arvamused seadsid eetrivalmis Raadioteatri helirežissöör Külli Tüli ja toimetaja Tiina Vilu.

Küsitluse tulemuste põhjal joonistuvad välja tänapäeva Eesti laste portreed ning Eesti Instituut paneb neist kokku Eesti lastest kõneleva trükise.

Aasta 2017 on laste ja noorte kultuuriaasta. Teema-aasta on ellu kutsunud kultuuriministeerium ning selle läbiviimist koordineerib Eesti lastekirjanduse keskus.

