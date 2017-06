Briti raadiokanalid ei lase eetrisse Theresa Mayd kritiseerivat laulu

Kuigi singel pealkirjaga "Liar Liar GE2017" vallutab Suurbritannias muusikatabeleid, on mitmed raadiojaamad nagu BBC ja Capital FM loobunud selle loo mängimisest raadioeetris. Põhjuseks asjaolu, et laulus kõlavad sõnad halvustavad peaministrit ja nimetavad teda valetajaks, vahendas Independent.

Lugu esitab koosseis Captain Ska ning seal kõlavad laused nagu "ta on valetaja, sa ei saa teda usaldada" ja "me kõik teame, et poliitikud valetavad - suured valed, väikesed valed ja mahlased valed".

"Me ei keela oma eetris laule või esitajaid, kuid töökorraldus näeb ette, et me peame olema erapooletud. Kuna Suurbritannias käivad valimised, ei saa me seda laulu mängida," kommenteeris BBC esindaja.

Hoolimata sellest vallutab pala "Liar Liar GE2017" erinevaid Briti muusikatabeleid. Laul oli iTunesi tabelis lausa esikohal ning praegu on sama tabeli kolmandal positsioonil. Raadiojaam Capital FM keeldub pala mängimast aga oma edetabelisaates "TOP 40".

"Selle loo edu näitab, et inimesed on väsinud rikkast valitsusest, mis toetab rikkaid. Me oleme tõeliselt meelitatud inimeste toest ja tahame näidata, et inimestel on võimu muuta ühiskonda, kui me tegutseme koos," on bänd poliitilist laulu kommenteerinud.