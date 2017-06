Guido Kangur: ikka ma avastan, et tööd on liiga palju

Draamateatri näitleja Guido Kangur tõdes, et kuigi suvel teater puhkab, siis temal on tööd küllaga ning nädalate viisi vabu päevi nautida ei jõua.

"Mul ei ole vaja ka seda, et kuu aega midagi ei tee. Mul seda ohtu ka ei ole, et ma ei oskaks puhata, ma käin talvel mägedes suusatamas lastega, ma oskan puhata ka ja võtan jõuga aja tagasi," kinnitas Kangur Raadio 2 saates "Hommik!", et leiab vajadusel aega ka enda jaoks.

Kuigi draamateatri puhkus on juulikuus, on Kanguril eriprojektina käsil Ingmar Bergmani lavastus "Pärast proovi", mida mängitakse Orlovi lossis. Kuna ka muusika on Kangurile terve elu meeldinud, korraldab ta teatri kõrvalt muusikafestivale. "Kui sa oled mingitele asjadele käe andnud, siis ei saa neid pooleli jätta. Sa oled ise valinud need asjad, need ei ole küll ise sinu juurde tulnud, aga sa oled ise otsustanud, et sa neid teed," põhjendas Kangur, miks ta hea meelega suvel tööd teeb. Sel aastal rõõmustab muusikasõpru juba kümnendat aastat Sõru muusikafestival, mille eesotsas Kangur on.

Kangur lisas, et valib alati need projektid, mis talle endale rõõmu pakuvad. "Mina võtan küll seda õigust endale, et kui mulle mõni teatritükk sugugi ei meeldi, siis ma ikka seda ei mängi. Ei võta vastu ja selgitan ilusasti ära lavastajale, mitte lihtsalt, et tujutsen või pole tuju. Lihtsalt leian, et minul pole praegusel ajal mõtet seda lugu pähe õppida," selgitas Kangur. "Omast arust väga karmilt valin, aga ikka ma arvastan, et kurat, tööd on liiga palju," naeris näitleja.

Hoolimata tihedast töösuvest võtab Kangur siiski mõnel päeval ka aja maha. Vabal ajal meeldib mehele pojaga kalal käia. "See kirg on mul olnud elu aeg ja mul on hea meel, et poeg on selle kire üle võtnud ja isegi minust mööda läinud. Poeg on parem kalamees, kannatlikum," tunnistas Kangur ja lisas, et noormees võib tundide viisi sillal rahulikult õngega istuda. "Spinningut loobime me mõlemad mõnuga," tõdes Kangur.