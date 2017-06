Raadio 2 saatejuhid on suveks valmis

"Suveraadiot" juhivad Raadio 2 teistest saadetest tuttavad saatejuhid, mille tõttu on iga saade saatejuhi nägu. ""Suveraadios" tuleb kajastamisele kõik, mis on päevakajaline, huvitav ja oluline. Püüame rääkida erinevatel teemadel suviselt kerges võtmes, kuid samas sisukalt ja harivalt," rääkis saatejuht Janet Õunapuu Menule.

Esimesel kuul jagavad eetri omavahel sõbralikult ära R2 "Agenda" toimetaja Janet Õunapuu ja "Kinovärgiga mandariini" saatejuht Andrei Liimets. Juuni teises pooles jätkab saatejuht Ingrid Peek ja juulis võtab eetri üle reede hommikutest tuttav Jakob Rosin.

Suvised teemakäsitlused on raadioeetris neljal päeval nädalas. "Suveraadio on parim viis veeta oma aega esmaspäevast neljapäevani kella ühest kolmeni," kinnitas Õunapuu. "Suveraadio" on eetris esmaspäevast neljapäevani kell 13.05.

"Suvehommik"

Uuest nädalast juhib Raadio 2 suvist hommikuprogrammi saatejuht Gert Zavatski, kes on raadiokuulajaid seni reedeti äratanud. "Ma kindlasti olen päevakajalisem ja mind kuulates saavad inimesed langetada informeeritud otsused, kuidas oma elu paremini ja targemini elada," avaldas Zavatski, mis tal suveks plaanis on.

"Suvehommik" on eetris igal argipäeval kell 07.05. "Luban, et meie järgi võib oma suvekalendri õigeks keerata. Kujutan ette, et suvist hommikut tervitab inimene värske õhu ja rohkete värvidega, isegi kui vihma sajab. Vihm teeb õhu värskemaks. Märksõnadeks on hea muusika ja pingevabalt edastatud päevakaja. "Suvehommik" jätab rusuva ja hirmutava sõja, kriisi, hädamaigulise uudiskäsitluse päevaste kogenud tegijate õlule," lubas Zavatski.

Tema sõnul peab "Suvehommik" äratama ja häälestama inimesi nii, et kõigi päev tuleks selgem ja rõõmsam ja targem. "Suveprogrammi teen tegelikult koos praktikant Laura Toomlaiuga. Laura liitub eetriga vähehaaval ja keskendub esialgu sisuloomele. Laura on puhast verd humanitaar, kes huvitub rahvusvahelistest suhetest, uusimast ajaloost ja Aafrikast," selgitas saatejuht ja vihjas, et neil on plaanis Jakob Rosin külalisesinejana autosid proovima panna.