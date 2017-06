Lorde kutsus smuutimüüja oma kontserdile

USA-d külastav Lorde astus New Yorgis sisse Liquiteria smuutibaari ning tellis mahediku nimega Blue Velvet. Ayesha oli kuulsast külalisest nii elevil, et jäädvustas hetke lausa filmilindile. "Minu esimene smuuti kuulsale inimesele. Meid külastab täna Lorde," rääkis smuutimeister, vahendas Huffington Post.

Lorde, kes esineb peatsel Governors Ball muusikafestivalil, oli Ayesha sõbralikkusest nii liigutatud, et kutsus ta hiljem sotsiaalmeedia vahendusel oma kontserdile. "Tahtsin sinult poes küsida, kas tuleksid minu kontserdile, et saaksid oma uut tööd tähistada, aga olin liiga häbelik," pöördus lauljatar Ayesha poole.

Woke up trying to figure out if last night was a dream or real life... pic.twitter.com/IOFrEyxOT8