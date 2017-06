Estoonlaste kevadlaadal on taaskasutus au sees

Taaskasutus kogub hoogu ka Estonia teatris ja nii ei visata ühtegi asja ära mõtlemata, kas sellele saab veel uue elu anda.

Laadal saab uue võimaluse grimmitoa vana mööbel, kangajäägid, rekvisiidid, kolm talveaia palmi ning kõik muu, mille estoonlased oma kappidest teisele ringile toovad.

Pakkumisel on ka omavalmistatud erilisi tooteid. Laadale kohaselt on uhkelt lookas ka toidulett. Müügil on suitsukala, marineeritud angersäga, suitsuliha ja vorste, kõik Eestimaiste meistrite toodetud. Osta saab ka keraamikat, kodutekstiili, ehteid, raamatuid, mänguasju jpm.

Laat alustab kell 15.45.