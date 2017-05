Arhiividokumendid kinnitavad, et Päts laulatati Pärnu Katariina kirikus

Pärnu Katariina kirik rõõmustab huvitava leiu üle - arhiividokumentidest selgus, et selles kirikus laulatati Konstantin Päts ja Helma Peedi. See peaks eestlaste huvi Moskva patriarhaadi alla kuuluva kiriku vastu tõstma.

Pärnu Katariina kirik, mida on nimetatud ka suurmärter Katariina või Jekaterina kirikuks, ehitati Katariina II käsul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

1764. aastal Pärnut külastanud keisrinna eraldas selleks raha ja võttis ehitustööde käigu oma kontrolli alla. Tema heakskiidu leidis arhitekt Pjotr Jegorovi projekt.

Kirik valmis 1768. aastal ja saab seega järgmisel aastal 250-aastaseks. Tähtsaks juubeliks kirikut parasjagu remonditakse.

Leid arhiivis on aga kirikule juubeli eel hea uudis.

"Me teadsime, et siin on laulatatud Eesti esimene president Konstantin Päts, aga seda tõestada polnud võimalik. Aga viimsel ajal me töötasime väga hästi ja tulemus on näha - me leidsime arhiiviandmed, kus on näidatud, et Eesti esimene president laulatati siin," rääkis kiriku eestseisja Isa Iona.

Laulatus toimus juunis 1902 ja selle kohta pannakse teave ka kirikusse.

Remondist rääkides tõdes kirikuisa, et raha on napilt. Pärnu linn lubab aga toetust.

"Me väga loodame, et Pühakodade fond, mis Eesti riigil on tehtud ja koos muinsuskaitsega tegutseb, ka oma toetuse annab, sest tegemist on ikka väga stiilse kirikuga. /.../ Ja selline kultuuriväärtus Pärnus vajab kindlasti ka linnapoolset toetust," rääkis abilinnapea Jane Mets.

Abilinnapea ütles, et arhiivileid Pätsi laulatuse kohta üllatas ka ajaloolasi ja kuna sellest möödub kohe 115 aastat, tähistab kirik ka seda sündmust.