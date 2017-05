Ariana Grande mälestuskontserdi nimel nihutati Briti talendisaate finaali

Briti telekanal ITV teatas, et muudab talendisaate "Britain's Got Talent" finaalsaate toimumisaega, sest algselt plaanitud eetriajal toimub Manchesteris terrorirünnakus hukkunute mälestuskontsert.

Telekanal tõstis talendisaate finaali laupäevale, algselt pidi telesaade eetrisse jõudma pühapäeval, vahendas BBC.

"Ariana Grande mälestuskontsert One Love Manchester toob kokku artistid ja publiku ning kogub raha Manchesteri punase risti fondile. Meil ei ole mingit soovi tõmmata tähelepanu nii tähtsalt ürituselt, seega otsustasime nihutada "Britain's Got Talenti" finaalsaate laupäeva õhtule," kommenteeris otsust ITV esindaja.

Ariana Grande mälestuskontsert jõuab Suurbritannias tele-eetrisse BBC One'i vahendusel. Etteastega kogutakse raha terrorirünnaku ohvrite toetuseks.

Mälestuskontsert toimub Old Traffordi staadionil ning oma osalemist on kinnitanud Katy Perry, Coldplay, Miley Cyrus, Take That ja Usher. Viimasena lisati esinejatenimekirja The Black Eyed Peas.

Eelmisel nädalal Ariana Grande kontserdil Manchesteris korraldatud terrorirünnakus sai surma 22 ning vigastada 59 inimest.