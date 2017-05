Maarja Nuut ja Hendrik Kaljujärv annavad suvel ühe kontserdi Tallinnas

Maarja Nuut ja Hendrik Kaljujärv astuvad sel suvel ühisele lavale Tallinnas vaid ühel korral. Tegu on ühe viimase kontserdiga kodumaal, kus nende kava viimaks ja veelkord kuulda saab.

See on sümbioos kahest omanäolisest ja selgelt eristuvast artististist, kelle koosloomingus sünnib midagi tundelist, sügavat ja puudutavat.

Nii Maarja kui ka Hendrik on iseseisvad artistid, kelle tööde läbiv tunnus on intensiivne ja sügav seisunditaotlus, kuid selleks kasutatav tehnika ja vahendid üsna erinevad. Koos töötades avanevad neile uued uksed. Teenides sama eesmärki, inspireerivad nad üksteist astuma julgemaid samme, kuid nüüd juba läbi palju suurema ning dünaamilisema vormi. Oluline on siin ka teineteise täpne tunnetamine mõistmaks, kus kumbki parasjagu viibib ning siis sihtpunkti kaotamata kogu hetkes toimuvaga sammu pidada.

Maarja Nuudi ja Hendrik Kaljujärve duokontsert toimub Tallinnas Katariina kirikus 2. juunil kell 19.00.

Maarja Nuut feat. Hendrik Kaljujärv - Live Concert Teaser from Maarja Nuut on Vimeo.