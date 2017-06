Eestisse jõudnud näpuvurr helendab, sädeleb ja aitab ärevuse vastu

Ajastul, mil noorte tähelepanu koondub aina enam virtuaalmaailma, on ootamatu, et viimase paari kuu jooksul on kõikjal maailmas haaranud varateismelised enda kätte fidget spinneri. Eestis laiemale üldusele veel pigem võõras, kuid juba mõned nädalad poelettidelt hetkega kaduv mänguasi on pannud siinsedki ettevõtjad kiiremini tegutsema.

Fidget spinner kui abivahend ärevushäirete korral

Fidget spinner ehk eesti keeles näpuvurr või näpuspinner, on Rahva Raamatu esindaja Ingrid Karelli sõnul lihtne ja lahe pöörlev mänguasi, mida keerutatakse sõrmede vahel ja näpu otsas, põrandal üksteise peal ja kõrvuti. "Tiirleva mänguasja lugu on aga oluliselt sügavam ja tähtsam, see on tegelikult mõeldud neile, kes mudivad tihti oma käsi ja sõrmi, kellel on ADHD, stress, ärevus- ja tähelepanuhäired," sõnas Karell ja kinnitas, et näpuvurr ei ole lihtsalt mänguasi, vaid aitab ka lastel paremini püsivust ja kohalolu arendada. "Mitmeminutiline pöörlemisaeg mõjub maagiliselt, hoides näpud töös ja aju ärkvel, ning on efektiivne stressivastane vahend, mille võib liigitada samasse kategooriasse stressipallide, targa plastiliini ja fidget cube'iga (kuubik, kus peal on erinevad nupud, mida saad vajutada, toim.)."

Veebipoe spinnerid.ee tegijate sõnul on näpuvurri lugu aga keerulisem. "Fidget spinneri patent oli viimased 20 aastat leiutaja Catherine Hettingeri käes," selgitasid nad ja lisasid, et 2017. aasta alguses aegus Hettingeri patent, mistõttu haarasid tuhanded mänguasjatootjad koheselt võimalusest ning hakkasid suurtes kogustes näpuvurre tootma. "Uus ja enneolematu mänguasi hullutas noored huvilised välgukiirusel, lisaks on näpuvurr ka väga lihtsa ehitusega ning hind on sihtgrupile soodne."

New York Posti artiklist selgub, et 20 aastat tagasi ei saavutanud Hettingeri fidget spinner erilist edu. Ta müüs Floridas neid paar tuhat tükki ning proovis ärida enda toodet ka mänguasjatootjale Hasbro, kes sellest pakkumisest siiski loobus. Nüüd on leiutaja aga asunud koguma rahastusplatvormis Kickstarter raha, et tuua poelettidele ka nö originaalne fidget spinner.

Näpuvurr kaob poelettidelt kiiresti

Tegelikult ei oska aga keegi seletada, miks toode ootamatult nii populaarseks sai. Time'is avaldatud kokkuvõttes tuuakse välja, et aprilli algul kasvas sõna "fidget spinner" sisestamine Google otsingumootoris kiiresti ning vaid mõni aeg hiljem hõivasid erinevad versioonid pöörlevast mänguasjast kogu Amazoni mänguasjade TOP20 listi.

Näpuvurri populaarsust võib lastekaupade poe Karupoeg Puhhi esindaja Anna-Liisa Peetmaa sõnul võrrelda paar aastat tagasi lahvatanud Jenny's Loombands kummivõrude hullusega. Tegemist oli pisikeste kummipaeltega, millest sai moodustada käepaelu.

Apollo raamatupoe esindaja sõnul on toote põhiline sihtgrupp, kes seda poodidest otsimas käib, umbes 7-14aastased noored.

Ingrid Karelli kinnitusel ei jäta toode aga külmaks ka vanemaid, kes samuti seda poodidest otsimas käivad. "Täiskasvanud kasutavad seda näiteks stressipalli asemel."

Plahvatuslik populaarsus on tekitanud aga olukorra, kus nii Eestis kui ka välismaal on ettevõtjad ja edasimüüjad pidanud kiirelt reageerima, et rahuldada meeletu nõudlus. Apollo esindaja Eha Panga sõnul müüsid nad esimese nädalaga, mil neil näpuvurrid müügil olid, maha üle 6000 toote. Tuhandeid spinnereid müüsid ka Rahva Raamat, Tallinna Kaubamaja ja näpuvurridele spetsialiseerunud veebipood spinnerid.ee. Ja tegu on vaid ametlike müüjatega, sest vaadates virtuaalseid müügiportaale, siis on seal kümneid, kui mitte sadu inimesi, kes müüvad ka ise väikseid koguseid.

Populaarset näpuvurri ei ole suure huvi tõttu tihti võimalik poodidest leida. Saaremaalt Tallinna sõitnud klassieksursioon lasi tänu tutvustele mänguasjapoes uute spinnerite letilepanekuga viivitada, sest muidu oleksid mandrile sõitnud noored lihtsalt ilma jäänud. Vaid mõned päevad tagasi oli ka olukord, kus Tallinnast olid spinnerid otsa lõppenud ning levisid kuuldused, et Elva Konsumist on võimalik veel midagi leida.

Veebikaubamaja vaid näpuspinnerite jaoks

Tohutu huvi on tekitanud olukorra, kus praeguseks on Eestis loodud juba ka mitu veebipoodi, kus müüakse ainult näpuvurre. Spinnerid.ee esindaja sõnul tekkis tal idee esmakordselt Youtube'ist videoid vaadates. "Algul ei äratanudki see minus suuremat huvi, kuid kuna peagi käis mänguasi läbi juba igast teisest videost, tekkis ka mõte, mis asi see siis õigupoolest on," kinnitas ta ja lisas, et kui ta hakkas seepeale poolteist kuud tagasi uurima, kas toodet ka Eestis on võimalik osta, siis ei leidnud ta midagi. "Järgmisel päeval aga märkasin, et tuttav müüb ühes foorumis just sedasama fidget spinnerit ning otsustasin selle ära osta."

"Olles nüüd mänguasja ka ise proovinud, tekkis idee, et kui välismaal on seesugune toode nii suureks hitiks kujunenud, siis miks ei peaks see ka Eestis läbi lööma," tõdes spinnerid.ee poe esindaja ning lisas, et veebipoe avamine oli kordades odavam kui füüsilise kaupluse tegemine, seega otsustas selle kasuks. "Maikuu alguses toimusid esimesed tehingud ning tänaseks on huvi juba nii suur, et tihti on toode nii meil kui ka teistel müüjatel laost otsas."

"Tegu on niivõrd uue ja võibolla ka pisut kummalise fenomeniga, mistõttu ei oska keegi ennustada, kui kaua see vaimustus kestab ning kui palju oleks mõtet sellesse investeerida," ütles ta kokkuvõtteks.

Tegemist on aga vaid ühe veebipoega mitmetest, mis on võtnud enda eesmärgiks müüa vaid näpuspinnereid. Veebis liiguvad tihti ringi ka omapärasemad ning erikujulisemad fidget spinnerid, mille hind võib küündida lausa mõnekümne euroni.

Vilkuvad spinnerid ja peagi ilmuv trikiraamat

Kui praegu võib leida poodidest peamiselt platsmassist näpuvurre, mille hind pisut odavam, jäädes nelja-viie euro ümbrusesse, ning ka metallist spinnereid, mis mõne euro võrra kallimad, siis lähiajal on oodata tootevaliku kasvu. "Alumiiniumist spinneritele lisanduvad järgmisest nädalast ka helendavad ja sädelevad tooted," sõnas Karell.

Kätlin Häninen Tallinna Kaubamajast kinnitas, et nendegi poodi on õige pea jõudmas pimedas helendavad, neoonsed ja valgusega näpuspinnerid. Apollo toob müügile ka tooted, mis seovad spinnerid tuntud kaubamärkidega. "Poelettidele on jõudmas ülipopulaarsed Barbie ja Hot Wheelsi spinnerid."

Lihtsalt keerutamise ja pingete maandamise kõrval on noorte kasutajate seas saanud populaarseks ka kõiksugu trikid, mida spinneritega teha saab. Kirjastus Tammerraamat annab lähinädalatel välja fidget spinnerite trikiraamatu, kust kõigil on võimalik õppida näpuvurride käeosavust. "Tegu on väga hästi koostatud ning selgete illustratsioonidega raamatuga, mis on abiks nii algajale kui ka edasijõudnud trikitajale," ütles Villu Tammer.

Raamatute kõrval on olemas ka kümneid nutitelefonidele mõeldud äppe, mis pakuvad samuti võimalusi trikkidega tutvumiseks. Kellel ei ole võimalust ega soovi endale reaalset näpuvurri osta, saavad proovida virtuaalset versiooni.

Näpuspinnerite tulevik

Eestis on küll näpuspinnerid alles populaarsust kogumas ning mitmed poed pole neid veel müügilegi jõudnud tuua - XS mänguasjapood kinnitas, et kuna lapsed käivad neilt pidevalt pöörleva mänguasja kohta küsimas, siis õige pea võib toote leida ka nende lettidelt -, kuid mujal maailmas on trendid juba muutumas. Veebipoe spinnerid.ee looja sõnul on Ameerika Ühendriikides odavamate spinnerite vaimustus üle minemas ning see on asendumas käsitööna valminud vurridega, mille hinnad võivad ulatuda kuni mitmesaja euroni. "Väga paljud inimesed on nõus sellist hinda ka maksma."

Samas on USA finantsanalüütikute arvates fidget spinnerite populaarsuse tipp möödas ning tänaseks on juba Amazonis tähelepanu liikumas teistele toodetele.

Eesti ettevõtjad ennustavad kodumaal tootele veel mõneks ajaks edu. "Hetkel on tõeline moehullus ja me usume, et selline müügiedu jätkub spinneritel kuni juuni lõpuni," sõnas Apollo turundus- ja müügijuht Eha Pank.

"Raske on hinnata, mis täpselt edasi juhtub, kuna see buum alles algas," sõnas Ingrid Karell Rahva Raamatust ja selgitas, et hetkel disainitakse ja toodetakse erinevaid spinnereid ning mõeldakse välja mänge. "Lähikuud populaarsuse vähenemist ei tõota."