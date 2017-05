Peeter Oja Taavi Aasale: tahaks küsida, et mis lasteaiarühmas sa käid

"Kui inimene kuskil sõna võtab või midagi teeb, kohe seostatakse teda aktiivse poliitika poolega, et kas ta tahab kandideerida või kuulub parteisse. Teisest küljest me nutame ja halame, et meil ei ole kodanikuühiskonda," selgitas Oja, miks tema on otsustanud korruptsiooniteemadel sõna võtta, vahendas "Vikerhommik".

Täna arutletakse Tallinnas linnahalli katusel korruptsiooni üle ning Oja sõnul on pealinnas tekkinud olukord kriitiline. "Mitte midagi ei ole muutunud. See, mis Edgar Savisaar on üles kasvatanud, on nii juurdunud ja nii sügavalt sees. Tal on juba selline maneer, nagu ütles meie praegune president, et ta elabki sellises komberuumis, ta on harjunud sellega, teda ümber ei muuda," tõdes Oja.

Oja sõnul on Tallinna tegevlinnapea Taavi Aasa jutt, et mujal tehakse ka, arusaamatu. "Kui hakatakse jälle jaurama, et teised teevad ka, siis ma tahaks küsida, et mis lasteaiarühmas sa käid, kas Lepatriinud või Karuke. See ei ole täiskasvanud inimese mõttekäik," ütles Oja, lisades, et selle peale on jube hea apelleerida. "Teisest küljest näitab see omamoodi ülestunnistust, et jah, me oleme korruptiivsed," rõhutas Oja.

Oja lisas, et kuigi ka mujal on kindlasti korruptsiooniprobleeme, on praegu tähelepanu all siiski Tallinn. "Ühiskonnas on väga palju probleeme, mis on laiemad, aga üks suur mädapaise on vaieldamatult Tallinn. Üks suur probleem on see, kui inimesel on ainuvõim. Sellist olukorda ei ole kuskil mujal Eestis olnudki kunagi. Siin võib sõimata Reformierakonda, et nad on 17 aastat juhtinud, aga nad ei ole üksi juhtinud. Neil ei ole kunagi olnud võimu, et nad ainuisikuliselt juhivad," selgitas Oja.

Näitleja sõnul ei usu ta enesepuhastamise jutte, mida keskerakondlased räägivad. "Kõigepealt, et midagi muutuks, oleks väga tore, et Tallinnas kaoks ainuvõim. See ei tähenda seda, et Keskerakond üldse ei peaks võimul olema, aga et tal ei oleks ainuvõimu," ütles Oja.

Korruptsioonikonverents toimub täna Linnahalli katusel, kus räägitakse Keskerakonna korruptsioonijuhtumitest, Tallinna meediast ja korruptsiooniradarist.

Oja sõnul võiks korruptsioonikonverentse korraldada üle Eesti. "Võiks pikemalt seda teemat üleval hoida, aga siin on see probleem, et inimesed väsivad. Kaua sa ikka Arvo Sarapuud suus mätsutad, varsti on see möödas, tuleb uus asi ja nii unustatakse. Lõpptulemus on see, et me elamegi tasapaksus rahulolematuses. Kogu aeg on midagi viltu, ei saa asjadega hakkama," ütles Oja.

Samas on mehe sõnul alati lootus, et asjad muutuvad. "Ma olen selles mõttes väga veendunud küll, et Eestis on küllalt palju inimesi, ka poliitikute seas, kes ei ole korrumpeerunud, kes tahavad ausalt teha ja kellele läheb korda see, mis linnades ja riigis toimub," lausus Oja.