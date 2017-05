Galerii: Keri Russell avas Hollywoodi kuulsuste alleel oma tähe

"Kui ma mõtlen Hollywoodi kuulsuste alleele, meenuvad mulle väga kuulsad inimesed nagu Judy Garland. Ma tean, et pole enam 20-aastane, kuid kas see on minu karjääri lõpp? See on väga ikooniline samm ja osa minust arvab, et see on viga," kommenteeris Russell oma tähe avamist Variety veergudel.

41-aastasele näitlejale olid kaasa tulnud elama tema kolleegid ja lähedased. Kohal oli ka näitleja Scott Speedman, kellega Russell 15 aastat tagasi kuulsas seriaalis "Felicity" mängis. Toetamas oli ka Russelli elukaaslane Matthew Rhys.

Kuulsuste allee ehk Walk of Fame on täis tunnustatud muusika-, filmi- või teletähtede nimesid kandvaid tänavaplaate.