Curly Strings avaldas rahvusvahelise koostööna valminud suvise singli

Tegemist on esimese singliga suvel ilmuvalt samanimeliselt albumilt ja räägib hoolimisest mitmel tasandil. "Leian, et väga tähtis on väärtustada lisaks keskonnale ja teistele inimestele ka iseennast, osata end hoida ja oluliseks pidada," kommenteeris teost ansambli solist ja viisi looja Eeva Talsi. Sõnade autoriks on Aapo Ilves, kellega koos töötades on ansambel loonud mitmeid armastatud laule, nagu "Üle ilma", "Maailm heliseb" ja "Muu ei loe".

Plaadi valmimisse on produtsendina kaasatud Grammyle nomineeritud USA viiulimängija Casey Driessen ning kõlamaailma kujundab helirežissöör Dani Castelar, kes on töötanud niisuguste maailmanimedega nagu REM, Snow Patrol, Paolo Nutini ja Michael Jackson. "Uue plaadiga soovime tõsta järgmisele tasemele kuulajate ootust sellest, kuidas üks akustiliste pillidega ansambel kõlada võib, seega oleme väga põnevil, et saame töötada koos sedavõrd mainekate inimestega," kirjeldas eelolevat plaati ansambli kitarrist Jaan Jaago.

Täispikk album, mil nimeks samuti "Hoolima", ilmub juuli lõpus ning suve teises pooles lähevad Curlyd mööda Eestimaad ringreisile, et plaati teistega jagada.

Bändipoolse kingitusena saab lugu tasuta alla laadida 5. juunini. Lae "Hoolima" alla siit.