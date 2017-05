Peedu Kass Momentum pälvis tähelepanu Austraalia meedias

"Nad on kaasaegne klaveritrio seikluslike rütmidega, selge heliga ja enesekindla lavaetteastega. Kui sa otsid säravat klaveritriot, on Peedu Kass Momentum sinu valik," kiitis väljaanne Eesti muusikuid.

Trio jazzimaagia loovad ansambli asutaja ja bassist Peedu Kass, rahvusvahelise haardega pianist Kristjan Randalu ja nõutud trummar Toomas Rull. Scenestr uuris Peedu Kassilt, milline on Eesti jazzimaastik ning küsis, mida mees Austraalias esinemisest ootab.

"Eesti jazzimaastik on väga elav ja mitmekülgne. Viimase aastakümne jooksul oleme me saanud näha paljude uute ja arenevate artistide ning festivalide sündi," kirjeldas Kass Austraalia väljaandele.

Brisbane’i muusikafestivalil ja Austraalias üldse esineb Peedu Kass esmakordselt. "See on meie esimene kord Austraalias, seega me oleme kõige suhtes väga elevil. Me ootame pikisilmi, et kohtuda Austraalia publikuga ja elustiiliga. Ma olen hull looduse järele, mis tähendab, et ma proovin ka metsa hiilida," ütles Kass.

Peedu Kass Momentum on olnud esimene Eesti koosseis, kes mängis kuulsal jazzifestivalill Jazzhead!. Bänd astus festivalil üles 2015. aastal Bremenis. Kass tunnistas Scenestrile, et sadade hulgast väljavalituks saada on meelitav. "Meile anti võimalus esineda jazzitööstuse professionaalisele," tunnistas Kass.

Oma lemmikesinemiskohtadeks nimetas Kass aga San Franciscot, Siberit, Islandit ja Šveitsi. "Loodus, inimesed ja vibe on see, mis mulle meelde jäävad ja mida ma kodus taaselustada püüan. Ma olen kindel, et võtan koju ka veidi Brisbane’i kaasa," lubas Kass.

Peedu Kass Momentum esineb Austraalias 1. juunil.