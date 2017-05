Täna stardivad 36. vanalinna päevad

"Sellel aastal on vanalinna päevadel erilise tähelepanu all laste ja noorte kultuur," selgitas Vanalinna päevade kunstiline juht Anne Velt.

Festivalil on rohkesti on noortekontserte, noori artiste, noori bände,noorte linnaruumiprojekt „Disainime vanalinna nooreks" ja avatakse noortefoorum Hopneri majas, mis kutsub mõtestama tänast vanalinna ja siinset elu läbi noorte silmade. Samas on alles vanalinna päevade traditsiooniline pool, kuhu kuuluvad profikultuur, ekskursioonid, ringkäigud, rahvakultuuri programm ning koostöö muuseumide ja kirikutega.

Avapäeval saavad kõik soovijad kuulata-vaadata Eesti muusika- ja teatriakadeemia dirigeerimisõppe bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe eksameid. Publikul on võimalik neljal tasuta kontserdil kaasa elada noortele dirigentidele eksamisituatsioonis mitmes kesklinna kontserdipaigas. “Eksamitegijad suhtusid sellesse plaani elevusega,” kinnitas professor Tõnu Kaljuste. “Eksamit vaid õppejõududele on nad teinud aastaid, aga kui lõpueksamile tuleb ka publik, siis on see midagi erilist iga interpreedi jaoks," lisas ta. Pärast eksamipingeid saab kohtuda raekoja platsil kell 20.00 ning maha pidada ühe tõelise peo tänapäeva tantsumuusika saatel.

1.-4. juunini on Toompargis avatud vanalinna päevade lasteala ning noortetegevus toimub Kanuti aias. Suur hulk üritusi toimub kirikutes, muuseumides ja Toompeal.

Tänavune festival toimub 31. maist kuni 4. juunini.