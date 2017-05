Tänavune Tartu võimlemispidu püüab õnnetunnet publikuni kanda

Tänavune Tartu võimlemispidu kannab pealkirja "Õnnetunne". Peo eesmärk on esinejate võimlemisest tekkinud õnnetunne ka publikuni kanda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tahaks positiivsust ja õnnetunnet tõesti ses liikumises väljendada, sest kui inimene on terve, siis ta liigub ja see ongi meie suur õnn," selgitas võimlemispeo pealavastaja Sirje Eomõis.

Peol esinenud väikesed võimlejad teavad täpselt, kuidas oma õnnetunnet liikumises väljendada.

"Ma saan koos sõpradega tantsida väga palju. /.../ Ma teen hästi õnnelikke liigutusi," kirjeldas Kirke seda, mis talle võimlemise juures meeldib.

Selleaastase liikumispeo muudab eriliseks tavapärasest laiem osalejate ring. Kui esimestel aastatel oli liikumispidu pigem Tartu-keskne, siis tänavu on lisaks Lõuna-Eesti maakondadele külalisi ka kaugemalt.

"Olgem ausad, poolele Eestile jääb Tallinn kaugeks. Nad ütlevad, et kui on rahvatantsupeod, kui on seal suured võimlemispeod, siis see jääb meile kaugeks ja me ei suuda sinna minna. Me panime selle endale kõrva taha ja saatsimegi kutsed laiali, et tulge ja osalege," rääkis võimlemispeo projektijuht Ebe Kalja.

Võimlemispeol osalemiseks ei pea olema võimlemisklubi liige. Korraldajate sõnul on eelkõige tähtis tahe liikuda.

"Väga palju on töökollektiive, kes lihtsalt otsustavadki - lähme naised - ja tulevad. Näiteks on meil juba mitmendat aastat Lõuna politseiprefektuur oma naistega täiesti esindatud, on koolide õpetajad, on lasteaedade õpetajad," loetles Kalja.

Tartu võimlemispidu toimus sel aastal kuuendat korda.