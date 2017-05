Valgjärvel õitsevad tuhanded õunapuud

Roosavahuline õitemeri tuleb üllatusena ka Siidrikoja pererahvale, kes ootab huvilisi kaunist vaatepilti nautima. "Eelmine aasta oli väga suur õunasaak ja ei kujutanud ette, kas puud ka järgmisel kevadel sama palju kannavad, aga ennenäe imet, puud on täies õies. Suveõunad on just õitsema läinud, suurem osa sügisõunu ka, talveõunad on puhkemas. Ma arvan, et kaks-kolm nädalat on selline aeg, kus meile võib tulla külla ja vaatama, kuidas see kõik siin välja näeb ja saada tõelise emotsioonilaksu," rääkis Siidrikoda OÜ juhataja Sulev Nõmmann "Aktuaalsele kaamerale".

Kuigi üle 30 õunapuu sordi on erineva õitsemisajaga, siis varasemad sordid on juba täiesti õies.