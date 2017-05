"Ta lendab mesipuu poole" läkitatakse kosmosesse

Avaliku hääletuse tulemusena selgus laupäeval, et kosmosesse läkitatakse "Ta lendab mesipuu poole", mille autor on Peep Sarapik.

Tänavu suvel peetava XII laste- ja koolinoorte laulupeo "Mina jään" kunstiline toimkond valis välja kaheksa peol kõlavat laulu, millest avalikul hääletusel selguski lemmik. Laul saadetakse EstCube ja Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) Mektory satelliidiga kosmosesse, teatas Eesti Vabariik 100 koduleht.

Kosmoselauluks pürgides said rahvalt enim hääli laulupidude klassikasse kuuluvad teosed ning võitjaks osutus Peep Sarapiku üleva viisiga 1999. aastast kõigil üldlaulupidudel ja enamikul noorte laulupidudest kõlanud "Ta lendab mesipuu poole". XII noortepeol kõlab lugu lõpuühendkoori esituses ning samal hetkel salvestatakse ka kosmosesse saadetav helifail.

Seejärel salvestatakse see satelliitide ESTCube-2 ja TTÜ100 mällu ning lennutatakse järgmisel ja ülejärgmisel aastal avakosmosesse. TTÜ Mektory satelliidiprogrammi juhi Rauno Gordoni sõnul avastati satelliiti ehitades, et laulupeo laulu kosmosesse kaasavõtmine on võimalik ning oleks tore kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

ESTCube’i projektijuht Kadri Bussov kinnitas, et kui laul on orbiidile tiirlema saadetud, saab maa pealt uuesti kuulata, kas see on endale ka mõne kosmilise noodi külge saanud.

Kokku vaadati hääletusel osalenud lugusid ligi 10 000 korda ning oma hääle andis ligi 2000 inimest.

