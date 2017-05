Õllesummeril astub tänavu lavale üle 50 artisti

Tänavu on Õllesummeri festivalile oodata rohkem kui 50 esinejat.

Õllesummeri peaesinejateks on Hurts (Suurbritannia), Kasabian (Suurbritannia), Ëlka (Venemaa) ning Tommy Cash. Pealava soojendusbändid on Púr Múdd, I Wear* Experiment, Filatov ning Karas ning Elephants From Neptune.

"Peaesineja kõlab muidugi täpselt nii nagu teised oleksid kõrvalesinejad. Tegelikult on kõik meie artistid väga head ja kuuluvad Eesti mastaabis pealava artistide kategooriasse," ütles Õllesummeri peakorraldaja Marje Hansar.

B-laval astuvad üles Ott Lepland, Karl-Erik Taukar, Jüri Pootsman, Koit Toome Shanon, Terminaator. Retro FM välilaval esinevad Regatt, Kukerpillid, Marju Länik ja bänd, Merca, Kõrsikud ja paljud teised. C-laval saab näha Liis Lemsalut, Reketit, A-Rühma, Mahavoki, Orelipoissi, Põhja Konna, Kurjamit, Josh Johnstone Bandi, The Boondocksi ja Prudence'it. Jazzilaval esinevad igal päeval kaks bändi ja õhtud lõpetab DJ. Üles astuvad näiteks legendaarne Kym Mazelle (USA), Tanel Padar Blues Band, Sofia Rubina põneva eriprojektiga, Olav Ehala band & Nele-Liis Vaiksoo, Ashilevi jne.

Festival toimub 24. korda, 5.–8. juulini Tallinna lauluväljakul.