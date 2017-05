"Kariibi mere piraatide" võtetel söödi kahe miljoni dollari eest snäkke

Kommodoor James Norringtoni kehastanud Jack Davenport, kes osales filmisaaga kolmes esimeses osas, avaldas The Hollywood Reporterile, et koka sõnul oli filmi toidueelarve piiramata. "Kokk ütles, et toidule kulub umbes kaks miljonit dollarit ja ma täpsustasin, et kas tõesti snäkkidele," selgitas Davenport.

Võrdluseks võib tuua Oscari pälvinud filmi "Moonlight", mille kogu eelarve oli 1,5 miljonit dollarit.

Miljonid kulusid snäkkidele ja einetele, mida tarbisid kõik "Kariibi mere piraatide" filmi produktsiooniga seotud inimesed. Näitleja Lee Arenberg rääkis, et produtsendi sõnul valmistati filmivõtete perioodil 170 000 einet.

"Kariibi mere piraatide" esimese osa tootmisele 2003. aastal kulus 140 miljonit dollarit, filmi järgedele 225 ja 300 miljonit dollarit. Filmi viimane, viies osa läks maksma 230 miljonit dollarit, kuid juba esimeste nädalatega on see teeninud 285 miljonit dollarit kassatulu.