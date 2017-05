Linnateatri heade asjade laat on pühendatud rohelisele mõtteviisile

Linnateatris toimub juba traditsiooniks kujunenud igakevadine heade asjade laat. Tänavune laat on järjekorras viies ning pühendatud eeskätt rohelisele ning keskkonnasäästlikule mõtteviisile.

Käsitöölisi tuleb heade asjade laadale nii teatrimaja seest kui ka väljast. "Heade asjade laada mõte on juba aegade algusest peale olnud see, et meie kaunis keskaegne teatrihoone muutuks üheks päevaks tagasi kaupmeestemajaks – selleks, milleks ta kunagi ka ehitati," ütles linnateatri maja perenaine Margot Böttcher.

Laat toimub linnateatris reedel, 2. juunil kell 11­.00–15.00. Kell 13.00 toimub teatri fuajees heade asjade oksjon, mida juhib linnateatri näitleja Mart Toome. Müügile tulevad erinevad rekvisiidid ning muud põnevad kaubad, mille müügist saadud tuluga toetatakse teatri rattaparkla rajamist, mis on üks teatri rohelisemaks ning keskkonnasäästlikumaks asutuseks muutumise eesmärkidest. Ühtlasi saab terve päeva jooksul külastada kirbuturgu, kus kauplevad Llnnateatri töötajad.

Laadal on avatud kohvik Roheline, kus saab mekkida linnateatri töötajate köögisahvritest pärit paremaid palu ning vaadata loodusfilme.

Heade asjade laat kuulub nii Euroopa säästva arengu nädala kui Tallinna vanalinna päevade programmi. Laata on Tallinna Linnateatris korraldatud alates 2013. aastast.