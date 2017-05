Täna jõuab ETV eetrisse uus saatesari "Igaühe õigus"

Olla haritud, käia tööl ja luua perekond on meile sedavõrd loomulik, et me ei mõtlegi sellele, et tegemist on sätestatud inimõigustega. Me hakkame nende peale mõtlema alles siis, kui tekivad probleemid või kui satume riikidesse, kus Euroopa Liidu inimõigused ei kehti. ETV uues saatesarjas "Igaühe õigus" räägitakse kuuest kõige olulisemast inimõigusest ja nendega seotud kitsaskohtadest. Esimeses saates arutletakse, mida tähendab õigus inimväärsele elule ja kas keeruliste olude lõksu sattunud inimese elu on ikka alati inimväärne.

Stsenaariumi autorid Ene-Maris Tali ja Marika Kaasik, saatejuht Eeva Esse, režissöör Mati Kark, ekspert Mart Susi, kunstnik Ele Krusell. Toimetajad Marika Kaasik ja Ene-Maris Tali, produtsent Ene-Maris Tali.

Saatesari on ETV eetris alates 30. maist teisipäeviti kell 20.05, kordus reede pärastlõunal ja laupäeva õhtupoolikul.