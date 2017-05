Pardiralliks on omaniku leidnud juba 7000 heategevuslikku võistlusparti

10. juunil toimub Kadrioru pargis juba neljandat korda Pardiralli, praeguse seisuga on omaniku leidnud juba 7000 heategevuslikku parti, tuhanded pardid aga otsivad veel toetajaid.

Eesmärgiks on Kadrioru pargi kanalisse võistlema saata 11 000 nummerdatud parti. "Vaatemängulise pardiralli abiga koguti möödunud aastal ligi 133 000 eurot, praeguse seisuga on juba kogutud pisut üle 46 000 euro. Meie eesmärgiks on ühiselt koguda raha vähihaigete laste ravimite soetamiseks,” ütles näitleja Märt Avandi.

Käesoleval aastal korraldatakse Pardiralli koostöös heategevusfondiga Minu Unistuste Päev, et täita raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi.

Nummerdatud parte on võimalik soetada Pardiralli kodulehel. Pardi omanikuks saamiseks tuleb klikkida nupul "Osta pardinumber" ning määrata ja tasuda summa, millega parti sponsoreerida soovitakse. Seejärel kuvatakse annetajale tema pardi võistlusnumber, soovi korral on võimalik soetada ka mitu võistlusparti.