Hendrik Sal-Saller ja Smilers tervitavad "Hipisuve"

""Hipisuvi" sündis nii nagu minu lood ikka sünnivad - kõigepealt tuleb muusika ja siis tekst juurde. Tekst sõltub minu puhul selgesti sellest, mis tunde muusika ja meloodia tekitavad," rääkis loo autor Hendrik Sal-Saller.

"Ma ei kirjuta tegelikult selliselt, et kui suvi algab, siis tuleb suvelugu ja talvel kelgulugu, aga konkreetselt selle loo puhul oli küll ilmselt teguriks see, et viibisin loo tegemise ajal soojas ja päikeselises kohas," lisas ta.

Koos "Hipisuvega" algab Smilersil ka tihe välihooaeg, mil tuuritatakse mööda Eestimaa kauneid paiku.