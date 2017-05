Rüüt hakkas uues videos pärimus-scattima

Ansambli üks lauljatest Maarja Soomre meenutas, et pärimusmuusikat õppides hakkas teda jazzlauljana huvitama nn pärimus-scat. "Mind paelus see, kuidas pillimehed-lauljad on instrumentaalmuusikat laulnud, kui pilli pole olnud käe pärast," kinnitas ta ja lisas, et kuulates vanu arhiivisalvestisi jõudis ta Torupilli Jussi (Juhan Maakeri) salvestisteni, kus tema suureks üllatuseks oli toredate “taa-ti-ti-gu-rit” silpide seas ka “rüüt-rüüt”. "See inspireeris mind tooma ka Rüüdi repertuaari ühe Torupilli Jussi loo."

Ansambel Rüüt, kuhu kuuluvad Maarja Soomre, Maili Metssalu, Juhan Uppin ja Toomas Oks, on praegu stuudios salvestamas uut albumit, mis ilmub laulu- ja tantsupeo ajaks. Tantsupeol mängib Rüüt eelmisel plaadil kõlanud "Orjalaulu" rahvatantsijatele ka Kalevi staadionil.