Alguse said Eesti-Islandi-Norra koostööfilmi "Mihkel" kohalikud võtted

Eestil ja eestlastel on nii filmi loos kui ka tootmises kanda väga oluline roll. Peaosadesse on valitud noorema põlvkonna näitlejad Pääru Oja ("Luuraja ja luuletaja", "1944") ja Kaspar Velberg ("1944" ja "Polaarpoiss").

Mihkel ja Vera unistavad Narvas elades pealinna kolimisest. Selleks on ainult natukene raha juurde vaja. Mihkel nõustub raha hankimiseks lapsepõlvesõbra Igori mahitusel Islandile narkootikume vedama. Sündmused võtavad aga kõigile ootamatu pöörde.

2016. aasta sügisel filmiti Islandil 20-päevase võtteperioodi jooksul üles kõik seal toimuvad sündmused ning 29. mail algab Eesti võtteperiood, mis kestab kuni 2. juunini. Eesti võtted toimuvad viie päeva jooksul Kaberneemes, Tallinnas ja Ida-Virumaal Narvas ja Narva-Jõesuus.

Lisaks Eestis toimuvatele võtetele ja kahele peategelasele osalevad loomingulises meeskonnas ka Eesti tunnustatud stsenaristid Livia Ulman ja Andris Feldmanis (EFTA 2017 auhind parimale stsenaariumile "Teesklejad"), kunstnik Eugen Tamberg ("Puhastus", "1944" jne). Kõrvalosadesse on samuti kaasatud Eesti näitlejad ning filmi tehniline grupp koosneb siinse filmiala paremikust.

"Mihkli" Eestipoolne tootja on produktsioonifirma Amrion OÜ, kelle mängufilmid "Klass" (2007), "Mina olin siin" (2008), "Polli päevikud" (2010) "Hella W" (2011), "Eestlanna Pariisis" (2012), "Kertu" (2013) ja "Teesklejad" on olnud edukad nii festivalidel kui ka kinolevis. Filmi produtsendid on Riina Sildos ja Evelin Soosaar-Penttilä.

Filmi Islandipoolne kaastootja on True North ja produtsendid Fridrik Thor Fridriksson, Kristinn Thorarson ja Leifur Dagfinsson. Lisaks filmide tootmisele on True North tuntud ka selle poolest, et koos Hollywoodi suurtootjatega on nad Islandil korraldanud selliste kassahittide nagu "Star Wars: Rogue One" ja "The Last Jedi", "Captain America: Civil War", "Prometheus" jne võtted. Produtsent Fridrik Thor Fridrikssoni on Islandi kuulsaim filmilavastaja ja pikaaegne Eesti sõber.

"Mihkli" režissöör Ari Alexander Magnusson on tuntud Islandi kunstnik ja filmilooja, tema tööd on osalenud näitustel Islandil, Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Inglismaal, USAs, Hiinas, Argentinas ning Venemaal. Ari dokumentaalfilm "Screaming Masterpiece" esilinastus auväärsel Karlovy Vary filmifestivalil ning oli nomineeritud ka Põhjamaade Ministrite Nõukogu iga-aastasele filmiauhinnale. Filmi operaator on Tómas Örn Tómasson, kes sel kevadel filmis üles ka trilleri "Arctic", mille peaosas on Mads Mikkelsen. Filmis osalevad ka Islandi näitlejad Thomas Lemarquis ("Albino Noi") ja Atli Rafn Sigursson.

Filmi tootmist Eestis on toetanud Eesti Filmi Instituut ning Eesti Kultuurkapital.

Planeeritav esilinastus on 2018. aasta sügisel.