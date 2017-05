"Lauluga maale" lükkab taas muusikavankri veerema

Saatejuhtideks on juba tuttavad Gerli Padar ja Jüri Aarma. Muusikatoimetaja Reet Linna lubab, et äratundmisrõõm on suur, sest selle suve laulud on valitud läbi poole sajandi. Gerli Padari kõrval on sellel aastal laulvateks saatekülalisteks meeshääled Karl-Erik Taukar, Rolf Roosalu, Kristjan Kasearu ja Silver Laas. Sarjas löövad esimest korda kaasa Jüri Pootsmann ja Daniel Levi Viinalass. Tänavune ainuke naisartist saatekülalisena on Anne Veski, kes on rahvaga kaasa laulmas laulusaadete algusest peale, seda juba 18 aastat järjest.



Saate toimetaja Piret Jürman palub inimestel mitte ehmuda, kui Jüri Aarma kaameraga ligi astub, sest sel suvel proovitakse tabada nii palju ehedat elu kui võimalik. "Aastatepikkune kogemus näitab, et Eesti inimeste külalislahkust võib suvel võrrelda lõunamaalaste legendaarse avatuse ja soojusega. See on just see, mis saate tegemise juures kõige rohkem lummab. Ekraanile jõuab sellest küll vaid piisake meres, kuid seda enam soovitab meeskond kõikidel laulma tulla ja selleks ajaks lausa vaba päev võtta, et kohalike vaatamisväärsustega enne laulmist tutvust teha," sõnas Jürman.



Kui Gerli Padar juhib vägesid lauluplatsil, siis Jüri Aarma uudishimuliku pilgu ja küsimustesaju eest ei pääse keegi, kes tuurikaravanile ette jääb. Näitleja ja tuntud mälumängur Jüri toob vaatajateni iga seitsme paiga põnevamad lood ja tegusamad inimesed.

Kuigi Gerli Padari jaoks algab juba kaheksas laulusuvi, üllatab teda jätkuvalt see, et rahvas tuleb alati kaasa. "See sütitab ennast ka. On näha, et inimesed teavad neid laule, mis näitab, et me oleme sügaval südames ikka laulurahvas. Läbi laulude ja muusika on publikuga lihtne ka ühist keelt leida. Ja kuigi Eestimaa on väike, on igas kohas inimesed erinevad. Neid erinevusi on tore avastada ja näha."

"Lauluga maale" alustab avaliku salvestusega 3. juunil kell 14.00 Tallinna vanalinna päevadel Komandandi aias. Tasub meelde jätta, et kaamerad käivituvad iga ilmaga.

Suvesaated "Lauluga maale" on ETV ekraanil alates 8. juulist laupäeva õhtuti.

Saate režissöör on Sten Lukas, toimetaja Piret Jürman, muusikatoimetaja Reet Linna, helirežissöör Priit Kuulberg.

Salvestuste ajakava:

03.06 Komandandi aed, Tallinn. Saatekülaline: Karl-Erik Taukar

17.06 Kohtla-Nõmme, Rahvamaja õu. Saatekülaline: Jüri Pootsmann

18.06 Rakvere Rahvaaed. Saatekülaline: Anne Veski

08.07 Astuvere küla, Palupera v. Rahvusvaheline mustlaslaager "Õnnelinnud". Saatekülaline: Daniel Levi Viinalass

09.07 Eesti Põllumajandusmuuseum, Ülenurme. Üleriigiline masinapäev - Mehed ja masinad. Saatekülaline: Rolf Roosalu

15.07 Tõstamaa mõis. Tervisepäev. Saatekülaline: Kristjan Kasearu

16.07 Võhma. Valla kihluspidu. Saatekülaline: Silver Laas