Sting annab sügisel Eestis koos pojaga kontserdi

Kontserdi kavas on palad nii uuelt stuudioalbumilt kui ka tuntumad lood The Police’i ja Stingi soolokarjääri repertuaarist. Show erikülalisena astub laval üles Stingi poeg ja muusik Joe Sumner.

Stingi uus, kaheteistkümnes kauamängiv "57th & 9th", on muusiku esimeseks rokk/popmuusika projektiks rohkem kui kümne aasta jooksul. Sealt pärinevad "I Can’t Stop Thinking About You", "Petrol Head" ja "50 000" kõlavad ka Tallinnas.

Lisaks lugudele uuelt stuudioalbumilt, saab Eesti publik nautida ka ansambli The Police ja Stingi soololoomingu hitte. Nii kõlavad Saku Suurhallis teiste seas "Message in a Bottle", "Shape of My Heart", "Roxanne", "Englishman in New York", "Desert Rose", "Fragile", "Next to You", "Fields of Gold" ja "Every Breath You Take".

Ansambli The Police liikmena ja sooloartistina on Sting pälvinud kakskümmend Grammyt ning viis Brit Awardsi. Lisaks on tal olnud au vastu võtta sellised mainekad auhinnad nagu Golden Globe, Emmy, Billboard's Century Award ja Kennedy Center Honors. Sting on Rock'n'rolli Kuulsuste Halli ning Laulukirjutajate Kuulsuste Halli liige. The Police’i ja Stingi soololoomingu albumite müüginumbrid ulatuvad tänapäeval juba saja miljoni eksemplarini. Lisaks on ta mänginud mitmetes filmides ja kirjutanud rohkelt filmimuusikat, olles neli korda nomineeritud ka Oscarile.

Sting on ka aktiivne ühiskonnategelane. Ta toetab erinevaid inimõiguste organisatsioone, sealhulgas Amnesty Internationali ja Live Aidi. Pärast visiiti Amazonase vihmametsa asutas Sting aastal 1989 koos abikaasa Trudie Styleriga heategevusühingu The Rainforest Foundation, kaitsmaks keskkonda ja kohalikke loodusrahvaid.

Koos Stingiga astuvad Tallinnas lavale tema kauaaegne sõber Dominic Miller (kitarr), Josh Freese (trummid) ning Rufus Miller (rütmkitarr). Kontserdist võtab osa ka Percy Cardona (akordion), kes regulaarselt esineb ka bändiga The Last Bandoleros. Stingi uue show erikülaliseks on tema poeg Joe Sumner, keda Eesti publik sai esinemas näha ka 2006. aastal - tookord astus Joe lavale koos oma ansambliga Fiction Plane. Viimasel ajal on ta bändi kõrval tegelenud ka soololoominguga - Joe debüütsoolosingel nimega "Jellybean" nägi ilmavalgust käesoleva aasta alguses. Kasutades vaid oma häält ja akustilist kitarri esitab ta kontsertidel siiraid ja vallatuid lugusid, mis ei ole kunagi päris lõpuni kirjutatud. "Lahtised osad mu lugudes jätavad iga kord laval hästi palju ruumi improviseerimiseks. Pärast seda, kui oled ühte ja sama lugu mänginud juba viiskümmend korda, peaks see minu arust minema paremaks, mitte jääma täpselt samaks," ütles muusik.

Sting ja Joe Sumner esinevad Tallinnas Saku Suurhallis reedel, 29. septembril.